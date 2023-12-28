Наші великі друзі: 18 найбільших порід собак

Собаки – це любов, вірність і відданість, а також охорона й захист. Вибираючи собі собаку, важливо враховувати багато різних факторів, зокрема розмір. Якщо ви хочете собі великого собаку, пропонуємо звернути увагу на одну з цих порід.

Великий собака — це велика відповідальність. Але водночас гігантські породи іноді завдають менше клопоту, ніж собаки, які поміщаються до невеликої сумки. Багато з цих порід, повідомляє Good Housekeeping, були виведені для охорони, перевезення вантажів і допомоги в господарстві, тому вирізняються чудовим характером і великим розумом. Вони спокійні, часто гіпоалергенні, але і справді дуже великі.

Різеншнауцер

Різеншнауцер / Фото: Credits

Якщо ви шукаєте найбільші породи собак, які не линяють, то різеншнауцер дуже близький до цього. Але він не лише мінімально линяє, а також він великий, розумний і є вірним компаньйоном.

Зріст – до 70 см

Вага – до 40 кг

Німецька вівчарка

Німецька вівчарка / Фото: www.credits

Є причина, через яку німецьких вівчарок часто використовують як службових чи поліцейських собак: вони слухняні, віддані та сміливі. Вони не лише великі, але і швидкі та здатні вивчати найскладніші команди.

Зріст – до 65 см

Вага – до 40 кг

Родезійський ріджбек

Родезійський ріджбек / Фото: Credits

Родезійський ріджбек швидкий та енергійний, через що його велика фігура може здаватися трохи страшнішою. Але ці стрімкі й потужні собаки добре вчать команди та можуть бути чудовими компаньйонами для людей, які віддають перевагу активному способу життя.

Зріст – до 70 см

Вага – до 38 кг

Бріард

Бріард / Фото: Credits

Бріарди, яких часто описують як "серце, загорнуте в хутро", красуються хвилястою хутряною шубкою, увінчаною зачіскою із проділом посередині. Брови надають їм елегантності й загадковості.

Зріст – до 70 см

Вага – до 45 кг

Доберман-пінчер

Доберман-пінчер / Фото: Credits

Атлетичні добермани вагою до 45 кг чистої мускулатури досі служать в армії та поліції завдяки своєму швидкому інтелекту й великій витривалості. І незважаючи на колишні стереотипи, фахівці з породи стверджують, що їхній темперамент поступово втратив свою нервозність, і тепер це надійний і доволі спокійний собака.

Зріст – до 71 см

Вага – до 45 кг

Шотландський діргаунд

Шотландський діргаунд / Фото: Associated Press

Діргаунди люблять гарний сон і веселу гру, оскільки їхнє походження пов'язане з сильними мисливськими здібностями. Фактично, ці собаки колись настільки цінувалися знаттю, що ніхто за рангом нижче, ніж граф, не міг ними володіти.

Зріст – до 81 см

Вага – до 50 кг

Бернський зенненгунд

Бернський зенненгунд / Фото: Associated Press

Ці пухнасті собаки більш ніж просто чарівні: бернці чудово почуваються в холодному кліматі, як на їхній Батьківщині – у Швейцарських Альпах. Доброзичливі до всіх, ці собаки, проте, зазвичай прив'язуються передусім до однієї людини.

Зріст – до 70 см

Вага – до 52 кг

Бладгаунд

Бладгаунд / Фото: Associated Press

Ці собаки-слідовики можуть йти за запахом на багато кілометрів. Їхні носи настільки сильні, що результати стеження цих собак у деяких країнах вважаються прийнятним доказом у суді. Однак ці великі гончі потребують значних фізичних навантажень і ретельного навчання слухняності, як і будь-яка інша активна порода.

Зріст – до 70 см

Вага – до 50 кг

Кане-корсо

Кане-корсо / Фото: Credits

Кане-корсо, також відомі як італійські мастифи, можуть бути страхітливими охоронцями, яким потрібно багато вправ і тверда рука. За правильного навчання ці люті собаки будуть прив'язані до своїх сімей, включно з дітьми.

Зріст – до 70 см

Вага – до 55 кг

Акіта

Акіта / Фото: Associated Press

Ці вольові, інстинктивні та домінувальні мисливські собаки не призначені для власників-новачків. Вони захищають свої сім'ї. Але можуть також підійти і для дітей із гарною поведінкою, якщо вирощувати їх разом (і під наглядом дорослих).

Зріст – до 71 см

Вага – до 59 кг

Ірландський вовкодав

Ірландський вовкодав / Фото: Associated Press

Ірландські вовкодави – найвища порода, вони можуть мати поважний вигляд, але насправді є взірцем ніжного гіганта. Ці милі вихованці чудово ладнають із дітьми.

Зріст – до 81 см

Вага – до 55 кг

Тибетський мастиф

Тибетський мастиф / Фото: Associated Press

Потенційні власники, будьте обережні – тибетські мастифи сумно відомі тим, що не приходять, коли їх кличуть. Проте ці пухнасті сторожові собаки розумні й віддані, не кажучи вже про те, що вони дуже чарівні.

Зріст – до 66 см

Вага – до 68 кг

Бульмастиф

Бульмастиф / Фото: Associated Press

Хоробрі, лагідні й віддані собаки-бульмастифи можуть бути як чудовими членами сім'ї, так і захисниками. Вони готові догодити і, незважаючи на свій великий зріст, не потребують особливого дресирування.

Зріст – до 68 см

Вага – до 59 кг

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд / Фото: Associated Press

Ця мила собака стала прообразом собаки-няньки з "Пітера Пена". Ньюфаундленди люблять дітей різного віку, вони розумні і дуже хочуть принести задоволення.

Зріст – до 71 см

Вага – до 68 кг

Неаполітанський мастиф

Неаполітанський мастиф / Фото: Associated Press

З обвислою мордою і схильністю до слинотечі, мастифи можуть мати трохи млявий вигляд (згадайте собаку Геґріда з фільмів про Гаррі Поттера), та насправді вони створені для того, щоб бути охоронними сторожовими собаками. Ці майже 70-кілограмові створіння не підійдуть власникам-початківцям домашніх тварин. Вона одночасно масивна та потужна.

Зріст – до 79 см

Вага – до 68 кг

Німецький дог

Німецький дог / Фото: Associated Press

Ніжна і любляча, ця порода чудово підходить для дітей. Німецькі доги – пильні охоронці, але не надто агресивні. Вони помірковано розумні, але дуже вперті, і їх нелегко дресирувати.

Зріст – до 80 см

Вага – до 79 кг

Сенбернар

Сенбернар / Фото: Associated Press

Відомі як доброзичливі гіганти зі Швейцарських Альп, сенбернари ніжні й терплячі, особливо з дітьми. Вони не підлещуються до незнайомців і можуть бути використані як сторожові собаки.

Зріст – до 76 см

Вага – до 82 кг

Бурбуль

Бурбуль / Фото: Credits

У своїй рідній Південній Африці ці потужні фермерські собаки відбиваються від лютих хижаків, як-от леопарди. Через їхню силу й домінування кінологи рекомендують потенційним власникам мати попередній досвід володіння великими породами, перш ніж брати бурбуля.

Зріст – до 68 см

Вага – до 90 кг

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