Експерт розповів, у чому перевага балістичних ракет із КНДР для РФ

Балістичні ракети Північної Кореї не кращі за російські "Іскандери", але вони мають одну перевагу для російських загарбників.

Таку думку в етері 24 каналу висловив експерт Defence Express Іван Киричевський.

Він зазначив, що ракети КНДР мають спрощену конструкцію.

"Будь-яка ракета має бути масовою у виробництві, а не "аналогов нєтною". Той самий "Іскандер", де вже були спроби росіян перемудрити з його удосконаленням", – відзначив Киричевський.

Експерт заявив, що росіяни у 2022 році займались вдосконаленням своїх "Іскандерів", зокрема ставили на них теплові пастки, які мали б спрацьовувати у момент роботи українських засобів ППО, наприклад "Стінгерів".

"Але зі "Стінгерів" ніхто стріляти не збирався. Бо це не та зброя проти балістичних ракет. Відповідно росіяни самі себе перехитрили, бо зробили дорожчим це виробництво. Відповідно не можна казати, що північнокорейські ракети мають якісь особливі характеристики щодо обходу протиракетних комплексів", – сказав Киричевський.

Експерт зазначив, що має велике значення кількість вироблених ракет, наприклад, Patriot – їх треба більше. У свою чергу Україна могла б локалізувати у себе деяку інфраструктуру для їхнього виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ГУР висловилися щодо постачання Росії балістичних ракет з Північної Кореї.

Крім того, ми раніше інформували, що у Північній Кореї зафіксували сейсмічну активність поблизу ядерного полігону.

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