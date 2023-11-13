Будуть тихо спати поряд: 8 найспокійніших порід собак

Якщо активні ігри, ранкові пробіжки та інші галасливі й веселі розваги в компанії домашнього улюбленця не входять до ваших планів, але ви однаково мрієте про собаку, вам варто пошукати породу, яка має репутацію тихої та спокійної.

Собаки, які не метушаться, не гавкають на перехожих і на телевізор, а замість активних ігор із тенісним м'ячиком віддають перевагу солодкому сну біля ніг улюбленого господаря, існують. Вони легко адаптуються, добре піддаються дресируванню і доброзичливі.

Можливо, якщо ви хочете саме такого собаку, вам варто вибрати породу зі списку, який склав Good Housekeeping.

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель / Фото: Associated Press

Цей собака вважається добре вихованим компаньйоном, його цінують за величні струмливі локони, доброзичливий вираз мордочки і надспокійну поведінку. З кавалер-спаніелів також виходять чудові собаки-терапевти.

Басет-гаунд

Басет-гаунд / Фото: Associated Press

Їхні вуха висять низько, і їх, мабуть, можна зав'язати бантиком, тому що басет-гаунди часто настільки терпеливі, що можуть витримати все. Вони можуть бути впертими, і тому їх складно дресирувати, але вони також люблять валятися на дивані і байдикувати весь день.

Ірландський вовкодав

Ірландський вовкодав / Фото: Associated Press

Незважаючи на грізне ім'я і те, що ці ніжні гіганти спочатку були виведені, щоб позбавити ірландську сільську місцевість від вовків, тепер вони проводять час, нічого не роблячи, наче королі. Розумні, які легко навчаються і чутливі до потреб своїх господарів, ці інтуїтивні собаки стають чудовими компаньйонами.

Французький бульдог

Французький бульдог / Фото: Associated Press

Цих чарівних маленьких собак, схожих на інопланетян, часто можна виявити, як вони дрімають після короткої прогулянки, тому що це майже все, що можуть витримати їхні короткі ноги. Це зазвичай тихі, спокійні собаки, які легко адаптуються та ідеально підходять для життя у квартирі.

Бернський зенненгунд

Бернський зенненгунд / Фото: Credits

Не дозволяйте їхньому великому розміру обманути вас – бернські зенненгунди люблять розслаблятися. Це чудові сімейні собаки, які однаково раді кататися з дітьми на санчатах і знаходити сонячне місце, щоб подрімати.

Пекінес

Пекінес / Фото: Associated Press

Кажуть, що вірні, лагідні й товариські пекінеси були виведені самим Буддою. Хоча ми не знаємо, чи це правда, ці цуценята стануть вдалим доповненням до вашого дому. Вони можуть адаптуватися до дітей, але зазвичай віддають перевагу сім'ям без них.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд / Фото: Associated Press

Вони можуть бути пухнастим килимком, настільки люблять лежати вдома. Незважаючи на те, що вони дуже великі, їх нелегко розсердити, і вони ідеально підходять для того, щоб додати трохи спокою у вашу родину.

Бурбуль

Бурбуль / Фото: Credits

Бурбуль підкорить ваше серце, перш ніж ви встигнете звикнутися з думкою про те, що тепер у вас є собака. Якщо у вас тихий дім і немає інших домашніх тварин – це ідеальний вибір, але ви повинні знати, що у них можуть бути сильні інстинкти охоронців, і вони можуть побоюватися інших тварин.

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