Планові відключення світла – де та коли не буде електроенергії

В Україні протягом поточного тижня планово відключатимуть світло абонентам через роботи з обслуговування електричних мереж.

Так, у Рівненській міській раді наголосили, що відключення електроенергії спрямовані на підвищення надійності електропостачання. Адреси проведення робіт доступні за посиланням.

Відключення світла на Закарпатті

У багатьох населених пунктах Закарпатської області від 13 листопада почнуть вимикати світло. Відбуватиметься це в основному вранці і триватиме до 17 листопада.

Як пояснили в обленерго, причиною відключень стануть планові роботи з технічного обслуговування електромереж.

Ознайомитись із графіками можна на сайті обленерго.

Як пише "Укренерго", зараз в енергосистемі немає дефіциту, а споживання зберігається на рівні робочого дня. Для Києва, Київщини, Дніпропетровщини та Одещини не доводились ліміти споживання.

За даними Міненерго, станом на 13 листопада через негоду без світла залишаються споживачі у восьми областях України.

ДТЕК 13 листопада повідомив, що законтрактував додаткові 70 тисяч тонн вугілля з Польщі, яке необхідне для виробництва електроенергії на теплоелекстростанціях і, відповідно, для стабільної роботи всієї енергосистеми України.

Увесь обсяг законтрактованого імпортного палива із сусідньої країни становить до 280 тисяч тонн.

Нагадаємо, у Мережі публікують графіки відключень світла – що каже ДТЕК.

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