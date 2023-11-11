“Усе буде залежати не від ударів”: експерт пояснив, чи будуть масштабні відключення світла в Україні

Чи будуть в Україні масштабні відключення електроенергії цієї зими, буде залежати не від російських ударів, а від здібності нашої енергосистеми відновлюватися після них.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, процес відновлення залежить від готовності держави вкладати великі гроші на відновлення приватних структур, які стали монополістами по деяким видам генерації електроенергії.

“Наприклад, по тепловій генерації у ДТЕК практично всі станції, теплоелектростанції. Коли може бути неузгодженість в діях за готовністю приватних структур працювати на утримання генерації. В основному всі ТЕЦ мають працювати як балансуючі потужності для енергоблоків атомних електростанцій. А тут є проблема. Якщо її не вирішить держава, у нас можуть бути питання, пов’язані з недопостачанням електроенергії, невиконанням задач. Але вони можуть бути пов’язані якраз із тим, що у нас різна форма власності на енергогенерацію”, — розповів Роман Світан.

Нагадаємо, чи будуть відключення світла в Україні уже в листопаді, відповіли в Міністерстві енергетики.

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