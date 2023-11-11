Удари ЗСУ по кораблях РФ у Криму: в ISW оцінили наслідки для флоту окупантів

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили, що уражені українськими надводними ударними дронами біля берегів тимчасово окупованого Криму два російські десантні катери пішли на дно. Так, результати проведеної 10 листопада дорозвідки в районі бухти Вузька засвідчили, що малі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії – знищені.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

ГУР опублікувало супутникові знімки та повідомила, що ударні БПЛА атакували два катери окупантів: один корабель давнішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший – проєкту 11770 "Серна".

"У ГУР повідомили, що корабель типу "Серна" був завантажений бронетехнікою, включаючи бронетранспортери БТР-82, і що російські сили раніше використовували кораблі типу "Серна" для прикриття російських кораблів ЧФ під час рейдів, коли російським силам не вистачало засобів протиповітряної оборони флоту. Російський військовий блогер, пов’язаний з Кремлем стверджував, що українські сили завдали удару по затоці Вузька за допомогою чотирьох безпілотних катерів і що це була одна з трьох серій українських ударів по окупованому Криму 10 листопада", - пишуть аналітики.

За даними ISW, російський блогер стверджує, що українські війська також намагалися завдати удару з безпілотників по нафтобазі у Феодосії та удару крилатими ракетами "Нептун" по базах Чорноморського флоту і ФСБ у Чорноморську.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські ППО збили над Чорним морем біля берегів Криму ракету "Нептун" і перехопили два безпілотники над Кримом.

"ISW продовжує оцінювати, що від червня 2023 року українські сили проводять кампанію блокування російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед активів Чорноморського флоту, щоб знизити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на уражених вночі 10 листопада російських суднах у Криму перебував екіпаж та завантажена броньована техніка.

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