Українські військові вразили російські десантні катери в Криму: ГУР про деталі вдалої операції

За попередньою інформацією, на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

В окупованому Криму внаслідок вдалої операції українських сил було уражено десантні кораблі окупантів.

Про це передає пресслужба ГУР.

"У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ", – зазначили у розвідці.

Йдеться про катери проєкту 11770 (класу "серна"). За попередньою інформацією, на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. Малий десантний корабель класу "серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

Як РФ використовувала ці катери

Малі десантні катери класу "серна" росіяни активно використовували під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.

Крім того, загарбники розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-м2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

Загалом окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.

"А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах", – додали у розвідці.