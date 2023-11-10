Украинские военные поразили российские десантные катера в Крыму: ГУР о деталях удачной операции

По предварительной информации, на судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.

В оккупированном Крыму в результате удачной операции украинских сил были поражены десантные корабли оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"В результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ", – отметили в разведке.

Речь идет о катерах проекта 11770 (класса "серна"). По предварительной информации, на судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82. Малый десантный корабль класса "серна" имеет высокую скорость, вмещает до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.

Как РФ использовала эти катера

Малые десантные катера класса "серна" россияне активно использовали во время оккупации острова Змеиный для перебрасывания военной техники и десанта.

Кроме того, захватчики размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "Тор-м2" для мобильной прикрытия своей группировки на острове и Черном море.

В целом оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.

"А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины такие катера из ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах", – добавили в разведке.