Аналитики ISW оценили ситуацию под Бахмутом

Российские войска, вероятно, приступили к локализованным наступательным операциям на Бахмутском направлении и усилили наземные атаки близ Бахмута в последние дни.

Об этом сообщает ISW.

Сообщается, что российские войска продвинулись в сторону Клищиевки и удерживают позиции к востоку от населенного пункта и к западу от железнодорожного пути. Оккупанты также вытеснили украинские силы с позиций в Андреевке и вокруг нее (10 км юго-западнее Бахмута), но ISW не нашло визуальных доказательств, которые бы это подвергали.

"Несколько российских милблогеров также утверждали, что российские войска продвинулись к северо-западу от Бахмута в направлении Берховка-Богдановка к югу от Берховского водохранилища в направлении Виленовского питомника. 3 км северо-западнее Бахмута", — говорится в сообщении.

Также читайте Хирурги провели первую в истории пересадку глаза: подробности уникальной операции и фото

В то же время, темпы огневой и наземной активности украинской артиллерии на бахмутском направлении в последние дни снизились, причем некоторые российские источники отмечают, что это частично из-за передислокации украинских войск на другие участки фронта.

"Русские войска, вероятно, воспользуются снижением украинской активности на этом участке фронта, чтобы начать локальные и успешные атаки. Российские силы вряд ли смогут перевести наступательные усилия близ Бахмута в более широкие и более значимые наступательные операции, поскольку российские войска, группирующиеся вокруг Бахмута, являются слабыми и неорганизованными", — отметили в Институте изучения войны.

Ранее по данным аналитиков стало известно, что украинские военные во время контрнаступательных действий пересекли железную дорогу вблизи Андреевки, расположенной в 10 км от Бахмута.

Читайте также: