Бои за левый берег Херсонщины: аналитики сообщили о новых успехах ВСУ

Украинские войска установили непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы до Антоновского моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от Днепра).

Об этом в новом обзоре сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным российских блогеров, украинские силы 9 ноября установили контроль над новыми позициями в Крынках, что в 30 км к северо-востоку от Херсона и в 2 км от реки Днепр. ВСУ также провели штурмы российских позиций к югу и юго-западу от населенного пункта.

Кроме того, ВСУ атаковали Песчановку и Подстепное и пытаются занять позиции между Подстепным и Казачьими Лагерями.

России станет труднее перебрасывать боеспособные подкрепления для реагирования на продолжающиеся украинские операции на левом берегу Днепра в Херсонской области, говорят аналитики.

"Российское командование, вероятно, столкнется со значительными трудностями во время перебрасывания частей с других участков фронта. Передислокация значительных частей 7-й дивизии ВДВ или других соединений и частей ВДВ из Запорожской области, вероятно, приведет к срыву российских оборонных операций", — отмечают эксперты.

По мнению экспертов, любая потенциальная передислокация российских сил на Херсонское направление, скорее всего, усугубит способность России поддерживать другие операции на фронте.

Напомним:

14 и 15 сентября украинские военные форсировали Днепр, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области. Россияне утверждают, что ВСУ готовились форсировать Днепр еще с июля.

20 сентября в Генштабе ВСУ сообщили о новых плацдармах Сил обороны на левом берегу Днепра.

Аналитики сообщили, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левом берегу реки Херсонской области.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала эту информацию.

Она подчеркнула, что "работа вокруг какого-нибудь населенного пункта без закрепления не считается завершенной", и призвала не спешить, а доверять военным.

За последнюю неделю активизировались бои у берегов Днепра на юге Украины, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

"Украина предоставила больший приоритет операциям в этом секторе, строя небольшие плацдармы на восточном берегу, который она контролировала с лета. Россия, вероятно, была готова к возможным атакам через реку, с тех пор, как она отвела свои силы с западного берега 12 месяцев назад", – говорится. в сообщении разведчиков.

Накануне военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что у ВСУ есть три плацдарма для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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