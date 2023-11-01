На Херсонщине ВСУ имеют три плацдарма для наступления – эксперты (карта)

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что украинские военные имеют три плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

По его словам, ВСУ удерживают сразу три плацдарма между Днепром и рекой Конка. Первый – в районе Дач и Антоновского моста недалеко от оккупированных Олешек, к которым пока приблизиться невозможно. Второй – в районе железнодорожного моста в направлении сел Песчановка и Пойма, третий – на группе островов от Казачьих Лагерей до Крынок.

Карта, где УСУ имеют плацдармы для наступления/Фото: deepstatemap.live

По словам эксперта, ВСУ используют реку как логистический маршрут для перекидывания живой силы, но пока без бронетехники. Но враг тоже не может идти техникой, потому что ему мешает река Конка. Хотя оккупанты имеют преимущество в авиации.

"Однако у него все же преимущество в авиационном компоненте, а это значит, что нашим морпехам на плацдармах будет очень тяжело. В частности, пока нет возможности навести понтонно-мостовую переправу и обеспечить ее постоянную работу. Для этого нужно еще больше расширять плацдармы и оттеснять вражескую артиллерию", — объяснил Селезнев.

Эксперт Александр Мусиенко считает, что у войск Украины есть перспективы в Крынках.

"Левобережье Херсонской области хорошо подходит для того, чтобы парировать фланговые атаки россиян на востоке. Видно, что наше командование это понимает и не исключено, что там могут готовиться масштабные действия по форсированию Днепра и созданию площадки для продвижения вглубь вражеского тыла", — сказал Мусиенко.

Как предполагают эксперты, вероятно, скоро можно ожидать хороших новостей с южного направления фронта.

Напомним, по данным ISW, ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсона и устраивают бои с врагом.

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