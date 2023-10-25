Освобождение левобережья Херсонщины: разведка назвала решающий фактор

Решающим фактором освобождения левого берега Херсонской области есть интенсивное использование военными артиллерии.

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном на странице Министерства обороны Британии.

"Первоначальные данные свидетельствуют о том, что Россия сохранила значительный артиллерийский потенциал в радиусе действия реки", — подчеркнули западные разведчики.

Также они подтвердили активизацию боев у левого берега Днепра.

"За последнюю неделю активизировались бои у берегов низовья Днепра. Украина предоставила больший приоритет операциям в этом секторе, строя небольшие плацдармы на восточном берегу, который она контролировала с лета. Россия, вероятно, была готова к возможным атакам через реку, когда она отвела свои силы с западного берега 12 месяцев назад", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, этот район находится под контролем вновь 18-й общевойсковой армии. Перед этим там дислоцировались некоторые подразделения, отведенных на Ореховское направление на восток.

Напомним, 25 октября Институт изучения войны сообщил, что украинские диверсанты захватили участок дороги на левом берегу Херсона.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оперативный дежурный: Авдеевские тиски, херсонское наступление, ATACMS в действии | Моторный и Мусиенко

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.