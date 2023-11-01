На Херсонщині ЗСУ мають три плацдарми для наступу – експерти (мапа)

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що українські військові мають три плацдарми на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

За його словами, ЗСУ утримують відразу три плацдарми між Дніпром та річкою Конка. Перший – у районі Дач та Антонівського мосту неподалік окупованих Олешок, до яких поки наблизитися неможливо. Другий – у районі залізничного мосту у напрямку сіл Піщанівка та Пойма, третій – на групі островів від Козачих Лагерів до Кринок.

Мапа, де ЗСУ мають плацдарми для наступу / Фото: deepstatemap.live

За словами експерта, ЗСУ використовують річку як логістичний маршрут для перекидання живої сили, але поки без бронетехніки. Але ворог теж не може йти технікою, бо йому заважає річка Конка. Хоча окупанти мають переваги в авіації.

"Однак у нього все ж таки перевага в авіаційному компоненті, а це означає, що нашим морпіхам на плацдармах буде дуже важко. Зокрема, поки немає можливості навести понтонно-мостову переправу та забезпечити її постійну роботу. Для цього треба ще більше розширювати плацдарми та відтісняти ворожу артилерію", - пояснив Селезньов.

Експерт Олександр Мусієнко вважає, що війська України мають перспективи в Кринках.

"Лівобережжя Херсонської області добре підходить для того, щоб парирувати флангові атаки росіян на сході. Видно, що наше командування це розуміє і не виключено, що там можуть готуватися масштабні дії з форсуванням Дніпра та створенням майданчика для просування вглиб ворожого тилу", - сказав Мусієнко.

Як припускають експерти, ймовірно, скоро можна очікувати хороших новин з південного напрямку фронту.

Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини та влаштовують бої з ворогом.

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