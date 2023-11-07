ВСУ расширили контроль над позициями на левом берегу Херсонщины — ISW

Украинские бойцы приближаются к береговой линии Днепра и по-прежнему удерживают свои позиции в части села Крынки.

Вооруженные силы Украины преуспевают на левом берегу Днепра в Херсонской области. Нашим бойцам удалось расширить свой контроль над территорией к северу от поселка Подстепное, расположенного примерно в 17 километрах к востоку от Херсона.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW)

По данным российских военных "блогеров" на 6 ноября, украинские вооруженные силы оставались на своих позициях на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Согласно утверждениям, связанному с Кремлем военного "блогера", украинские силы все еще удерживают свои позиции в одной части Крынок, расположенные примерно в 30 километрах к востоку от Херсона и приближающиеся к береговой линии реки Днепр, несмотря на усилия ВС РФ с оттеснение ВСУ с восточного берега реки Днепр.

Другой связанный с Кремлем военный блогер заявил, что украинские войска отразили российскую атаку вблизи Крынок и что подразделения российского 177-го полка морской пехоты (Каспийская флотилия) обстреливают украинские позиции на западном (правом) берегу Херсонской области.

Напомним:

14 и 15 сентября украинские военные форсировали Днепр, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области. Россияне утверждают, что ВСУ готовились форсировать Днепр еще с июля.

20 сентября в Генштабе ВСУ сообщили о новых плацдармах Сил обороны на левом берегу Днепра.

Аналитики сообщили, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левом берегу реки Херсонской области.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала эту информацию.

Она подчеркнула, что "работа вокруг какого-нибудь населенного пункта без закрепления не считается завершенной", и призвала не спешить, а доверять военным.

За последнюю неделю активизировались бои у берегов Днепра на юге Украины, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

"Украина предоставила больший приоритет операциям в этом секторе, строя небольшие плацдармы на восточном берегу, который она контролировала с лета. Россия, вероятно, была готова к возможным атакам через реку, с тех пор, как она отвела свои силы с западного берега 12 месяцев назад", – говорится в сообщении разведчиков.

Накануне военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что у ВСУ есть три плацдарма для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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