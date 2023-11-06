ВСУ расширяют отраженный у врага плацдарм на левом берегу Днепра — ISW

Украинские военные форсировали Днепр, чтобы укрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки продолжили свою активность на левом берегу Херсонской области и даже достигли подтвержденных успехов.

Как сообщают аналитики ISW со ссылкой на видео с геолокацией, украинские войска незначительно продвинулись на юго-западном углу фермы по производству солнечных панелей вблизи Подстепного.

В то же время, другие видео подтверждают, что Силы обороны удерживают позиции в домах в Крынках. Российский военный блогер также подтвердил, что позиционные бои продолжаются в Крынках и вдоль линии Песчановка – Пойма.

Враг же продолжил свирепствовать и атаковать правый берег Херсонской области. Южное оперативное командование Украины заявило, что оккупационные войска нанесли девять авиаударов 50 бомбами по населенным пунктам за прошедшие сутки.

Напомним:

Ранее аналитики сообщили, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левом берегу реки Херсонской области.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала эту информацию.

Она подчеркнула, что "работа вокруг какого-нибудь населенного пункта без закрепления не считается завершенной", и призвала не спешить, а доверять военным.

За последнюю неделю активизировались бои у берегов Днепра на юге Украины, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

"Украина предоставила больший приоритет операциям в этом секторе, строя небольшие плацдармы на восточном берегу, который она контролировала с лета. Россия, вероятно, была готова к возможным атакам через реку, с тех пор, как она отвела свои силы с западного берега 12 месяцев назад", – говорится в сообщении разведчиков.

Накануне военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что у ВСУ есть три плацдарма для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.