Бої за лівий берег Херсонщини: аналітики повідомили про нові успіхи ЗСУ

Українські війська встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського мосту на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона та 4 км від р. Дніпро).

Про це у новому огляді повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними російських блогерів, українські сили 9 листопада встановили контроль над новими позиціями у Кринках, що за 30 км на північний схід від Херсона та за 2 км від річки Дніпро. ЗСУ також провели штурми російських позицій на південь та південний захід від населеного пункту.

Окрім того, ЗСУ атакували Піщанівку та Підстепове і намагаються зайняти позиції між Підстеповим та Козачими Лагерами.

Росії стане важче перекидати боєздатні підкріплення для реагування на українські операції, що тривають, на лівому березі Дніпра у Херсонській області, кажуть аналітики.

"Російське командування, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами під час перекидання частин з інших ділянок фронту. Передислокація значних частин 7-ї дивізії ВДВ чи інших з'єднань та частин ВДВ із Запорізької області, ймовірно, призведе до зриву російських оборонних операцій", - зазначають експерти.

На думку експертів, будь-яка потенційна передислокація російських сил на Херсонський напрямок, швидше за все, погіршить здатність Росії підтримувати інші операції на фронті.

Нагадаємо:

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готувалися форсувати Дніпро ще від липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

Аналітики повідомили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівому березі річки на Херсонщині.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала цю інфромацію.

Вона наголосила, що "робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною", і закликала не поспішати, а довіряти військовим.

За останній тиждень активізувалися бої біля берегів Дніпра на півдні України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

"Україна надала більшого пріоритету операціям у цьому секторі, будуючи невеликі плацдарми на східному березі, який вона контролювала від літа. Росія, ймовірно, була напоготові щодо можливих атак через річку, відколи вона відвела свої сили із західного берега 12 місяців тому", – йдеться у повідомленні розвідників.

Напередодні військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що ЗСУ мають три плацдарми для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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