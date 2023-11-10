Ігнат розповів, як Україна посилюватиме повітряний щит

Україна отримає додатковий Patriot від Німеччини, утім, деталі цього передання наразі невідомі.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, озброєння передається поступово, ППО надходить до Сил оборони, до Повітряних сил.

"Заяв є багато. Лідер Німеччини чи якийсь урядовець заявляє, потім воно доповнюється, хтось з Єврокомісії чи "Рамштайну" може виступити з цим, потім вже український істеблішмент підтягується", - каже Ігнат.

Він додав, що зараз навчання в Іспанії проходить черговий підрозділ, який отримає батарею HAWK, яка підсилюватиме нашу ППО.

"І інші комплекси, які нам обіцяла Німеччина - починаючи від "Гепардів", закінчуючи IRIS-T - будуть заходити", - наголосив Ігнат.

Додамо президент України Володимир Зеленський відзначив важливість захисту неба у цей період від повітряних ударів держави-агресорки.

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