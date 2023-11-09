Німеччина виводить свої системи Patriot з Польщі: що сталося

Німеччина почала виводити системи протиповітряної оборони Patriot у Польщі, які були туди поставлені після падіння ракети.

Про це повідомляє Sky New із посиланням на Міністерство оборони.

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Разом із системами Patriot в польському місті Замосць дислокується приблизно 300 німецьких солдатів. Розгортання було спровоковано "заблукалою українською ракетою, яка впала в польське село Пшевудов" минулого листопада.

Міністерство Німеччини ще в серпні заявило, що розгортання навряд чи продовжиться, оскільки системи ППО знадобляться або для використання силами швидкого реагування НАТО 2024 року, або їм доведеться пройти технічне обслуговування.

"Німецькі солдати завершать свої операції в п'ятницю і почнуть передислокацію наступного тижня", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, 15 листопада 2022 року Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Ввечері у цей же день з'явилася інформація про падіння ракети у польському місті Пшевудов. Тоді загинуло дві людини. За результатами розслідування ракета, більше всього, належала Україні.

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