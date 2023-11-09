Вибухи та "прильоти": як минула ніч у регіонах України

Ніч проти 7 листопада в низці областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 21 обстрілів (219 вибухів). Вибухи у Корюківському, Новгород-Сіверському та Чернігівському районах.

У с.Медведівка Семенівської громади через обстріли пошкоджено 4 будинки. Також пізно ввечері ворог обстріляв місто Семенівку – пошкоджено адмінбудівлі, гаражі, бібліотеку, житлові будинки, лінії електропередач. Минулося без жертв.

Сумщина: вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Путивльської громади (2 вибухи).

Вчора протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів – з мінометів, артилерії, РСЗВ, АГС та FPV дрон (1 вибух). Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська громади. Без наслідків.

Запорізька область: минулої доби росіяни завдали 131 удар по 20 населених пунктах області.

Окупанти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку, Темирівку й Роботине, а також здійснили 21 БПЛА-атаку по Новоданилівці, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Левадному, Лугівському, Новопавлівці та Малим Щербакам.

По території Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Чарівного, Полтавки, Левадного, Малинівки, Лугівського, Роботиного, Кам'янського, П'ятихаток, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 107 артударів.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: вночі оборонці з ПвК "Схід" знищили в області ракету агресора. Збили її над Дніпровським районом.

Не припиняються обстріли Нікопольщини. З важкої артилерії окупанти вдарили по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає.

Вісім разів протягом вчорашнього дня агресор атакував Нікопольський район. Цілив дронами-камікадзе та артилерією.

Під удар потрапили сам Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька громади.

Поранений 39-річний чоловік. Він у задовільному стані, лікуватиметься вдома.

Пошкоджені адмінбудівля та інфраструктурний об’єкт, 14 приватних будинків, 13 господарських споруд, 3 авто, лінії електропередач.

Харківщина: на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де українські захисники відбили 6 разів атак противника.

В смт. Куп'янськ-Вузловий Куп’янського району внаслідок обстрілів пошкоджено транспортну цивільну інфраструктуру.

В смт. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватних будинки, 6 господарчих споруд, 1 гараж. Постраждалих немає.

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено житловий будинок та будівлю дитячого садка.

У с. Ізюмське Ізюмського району внаслідок артобстрілу загинув цивільний чоловік 1975 р.н.

Луганщина: вчора росіяни намагалися атакувати Новоєгорівку, однак всі їхні спроби були відбиті.

Із мінометів та артилерії ворог поцілив по Білогорівці та Невському.

За добу противник здійснив 124 обстріли (555 снарядів).

Донеччина: по населеним пунктам області росіяни здійснили 18 обстрілів.

Пошкоджено 15 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирні), приміщення виправної колонії, 5 гаражів, школа, вантажний автомобіль, 2 цивільних автомобіля.

За добу на Донеччині: 2 загиблих та 1 поранений.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по відкритій території біля с. Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Одещина: ворог вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі.

Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт. 3 члени екіпажу- громадяни Філіппін - поранені, один з них ушпиталений. Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 85 обстрілів (529 снарядів), з них по м. Херсон — 3 артилерійських обстріли (8 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 26 населених пунктів області, стільникову вежу та пункт незламності у Бериславському районі.

Вдень окупанти вдарили по Дніпровському району м. Херсон. Постраждав 56-річний чоловік. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди.

У Широкій Балці через міну, залишену росіянами, постраждала людина. На вибухівку 41-річний чоловік натрапив, коли випасав худобу. Внаслідок детонації він отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілого шпиталізували.

Всього за добу по області 2 людини дістали поранення.

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