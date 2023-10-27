Ракети, дрони та авіаудари: росіяни атакували 9 областей України

Внаслідок ворожих атак є жертви, поранені і руйнування. Зокрема, окупанти вбили підлітка.

Російські війська протягом 26-27 жовтня атакували міста і села в дев’яти областях України авіабомбами, ракетами, дронами, артилерією, РСЗВ та іншим озброєнням.

Про ситуацію в регіонах України на 9:00 повідомили в обласних військових адміністраціях.

Обстріли Чернігівської області

На Чернігівщині за добу російські окупанти влаштували один обстріл (20 вибухів). Так, загарбники обстрілювали з АГС Чернігівський район (Городнянська громада).

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Інформація про загиблих місцевих жителів чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила. Дані уточнюються.

Обстріли Сумської області

На Сумщині вночі російські загарбники вдарили зі ствольної артилерії по території Краснопільської громади. Зафіксовано два вибухи. Минулося без наслідків.

Протягом 26 жовтня росіяни чотири рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

Окупанти з території РФ влаштували артилерійський обстріл Великописарівської громади: зафіксовано п’ть вибухів. Унаслідок обстрілу загинув хлопець 2007 року народження. Пошкоджена приватне домоволодіння.

Атаки по Запорізькій області

У Запорізькій області російські війська протягом 26 жовтня обстріляли 19 населених пунктів, завдавши 133 удари.

Так, окупанти влаштували 20 атак безпілотниками по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному Білогір'ю, Малій Токмачці й Малих Щербаках, а також – шість обстрілів з РСЗВ по Білогір'ї та Малій Токмачці.

По територіях прифронтових міст і сіл Запоріжжя ворог влаштував 107 артобстрілів: Новоандріївка, Малинівка, Новоданилівка, Левадне, Полтавка, Роботине, Кам'янське, П'ятихатки, Лобкове, Плавні та Приморське.

Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Минулося без постраждалих.

Обстріли Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині від вечора агресор чотири рази обстріляв Нікопольський район. Росіяни обстрілювали Покровську та Марганецьку громади з важкої артилерії: випустили 20 снарядів.

Пошкоджені приватний будинок, авто та лінія електропередач. Триває обстеження території. Рятувальники уточнюють наслідки ударів. Люди не постраждали.

Окрім того, вдень 26 жовтня загарбники били по Нікопольщині: застосували важку артилерію та дрон-камікадзе. Того ж дня ворог поцілив по самому Нікополю, а надвечір вгатив по Покровській громаді. Пошкоджене приватне підприємство та три житлові будинки. Загиблих немає.

Ракетний удар по Харківщині

На Харківщині вночі російські війська завдали ракетного удару по Ізюму. Попередньо ворог атакував з ЗРК С-300. Пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ та будівлю частини. Ушкоджень зазнали восьмеро членів особового складу ДСНС, які перебували на чергуванні. Четверо з них госпіталізовані. Також пошкоджено 13 одиниць техніки.

Ракетний удар по пожежній частині Ізюма / Фото: Ігор Клименко

Внаслідок обстрілу с. Курилівка Куп'янського району вдень 26 жовтня горів будинок.

Того ж дня окупанти обстріляли смт Борова Ізюмського району: пошкоджено приватне домоволодіння. Також пошкоджений приватний будинок у с. Богуславка Ізюмського району.

Обстріли Луганщини

На Луганщині росіяни щодня обстрілюють Невське та прилеглі села. Ворог не припиняє відкривати вогонь у напрямку Білогорівки. Б’є здебільшого зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ.

За добу противник влаштував 135 обстрілів, випустивши 552 снаряди.

Атаки по Донеччині

На Донеччинні росіяни влаштували шість обстрілів по населених пунктах. Загарбники влаштовували авіаудари (тип ракет не встановлено) та гатили з артилерії.

Під ворожим вогнем перебували Авдіївка, Орлівка, Предтечине. Пошкоджено сім житлових будинків та поранено людину.

Атака по Миколаївщині

У ніч проти 27 жовтня Миколаївщина зазнала ворожої атаки безпілотниками типу Shahed 131/136. Два ворожі БПЛА було знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Вночі удари дронами-камікадзе були зафіксовані за межами міста Вознесенськ. Внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку локалізували. Минулося без постраждалих.

Обстріли Херсонщини

По Херсонщині протягом доби російські війська здійснили 114 обстрілів (випустили 500 снарядів), з них по самому Херсону – дев’ять обстрілів (33 снаряди).

В області було збито три російські дрони Shahed.

Вранці 26 жовтня окупанти влаштували артилерійський обстріл с. Кізомис. Поранень зазнав 66-річний чоловік.

У Тягинці російська авіація вбила місцевого жителя. В обід окупанти скинули на населений пункт чотири керовані авіабомби. Одна з них поцілила неподалік місцевого кафе. Від отриманих поранень на місці загинув 59-річний чоловік.

Авіаудар по Херсонщині

Також вдень 26 жовтня ворог вдарив безпілотником по Корабельному району Херсона. Внаслідок атаки постраждав 40-річний правоохоронець: отримав легкі поранення та отримав допомогу в медзакладі.

Протягом доби в Херсонській області загинула одна людина, ще двоє осіб зазнали поранень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нова нічна атака! Безшумні дрони вже були над Україною? Силам ППО потрібні IRIS-T! | Юрій Ігнат

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