Данілов прокоментував потенційні удари України по території РФ: "Немає обмежень"

В України немає жодних обмежень щодо військових об'єктів РФ, якщо йдеться про використання зброї, яку виробляє наш власний ВПК. Є певні домовленості з партнерами про те, що ми не використовуємо зброю, яку вони нам надають, по території Росії.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Фокус".

"Ми дотримуємося слова. Але щодо нашої зброї, ми будемо застосовувати її проти РФ. Але ми не атакуємо дитячі садочки, лікарні, цивільне населення, як це робить Росія. В цьому відмінність між нами й варварами, які вдерлися на нашу територію", – стверджує Данілов.

Ми маємо знищити військовий потенціал РФ

Як зазначив Данілов, те, наскільки відчутними будуть удари ЗСУ для ворога, залежить від нашої спроможності – чим ми будемо вражати. Втім, росіяни давно не почуваються у безпеці навіть на території своєї держави. Вони вже відчули нашу потужність, вони знають, що ми можемо завдати ударів.

"І, повірте, для них це боляче. Зараз у них будуть відбуватися, так звані, вибори. Якщо називати речі своїми іменами, це перепис населення, щоб певна кількість людей нібито проголосувала за сучасного Гітлєра, на прізвище Путін. Цей період буде відбуватися до березня місяця", – каже він.

За словами посадовця, Україна буде використовувати всю свою зброю, щоб не дати спокою військовим РФ в цей період.

"Наше завдання – атакувати супротивника і нищити його військовий потенціал", – підсумував секретар РНБО.

Раніше Олексій Данілов прокоментував інформацію про "смерть" Володимира Путіна.

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