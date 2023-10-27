Данилов прокомментировал потенциальные удары Украины по территории РФ: "Нет ограничений"

Наше государство будет прилагать максимум усилий, чтобы не оставить врага в покое.

У Украины нет никаких ограничений по военным объектам РФ, если речь идет об использовании оружия, которое производит наш собственный ВПК. Есть определенные договоренности с партнерами о том, что мы не используем оружие, которое они нам предоставляют, по территории России.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Фокусу".

"Мы придерживаемся слова. Но относительно нашего оружия, мы будем применять его против РФ. Но мы не атакуем детские сады, больницы, гражданское население, как это делает Россия. В этом разница между нами и варварами, ворвавшимися на нашу территорию", – утверждает Данилов.

Мы должны уничтожить военный потенциал РФ

Как отметил Данилов, то, насколько ощутимы будут удары ВСУ для врага, зависит от нашей способности – чем мы будем поражать. Впрочем, россияне давно не чувствуют себя в безопасности даже на территории своего государства. Они уже почувствовали нашу мощь, они знают, что мы можем нанести удары.

"И, поверьте, для них это больно. Сейчас у них будут проходить так называемые выборы. Если называть вещи своими именами, это перепись населения, чтобы определенное количество людей якобы проголосовало за современного Гитлера, по фамилии Путин. Этот период будет происходить до марта месяца", – говорит он.

По словам чиновника, Украина будет использовать все свое оружие, чтобы не оставить в покое военным РФ в этот период.

"Наша задача – атаковать противника и уничтожать его военный потенциал", – подытожил секретарь СНБО.

Ранее Алексей Данилов прокомментировал информацию о "смерти" Владимира Путина.

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