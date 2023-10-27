"Он никогда не был здоров": Данилов о "смерти" Путина

Недавно в Сети появилась информация о том, что у президента Владимира Путина произошел сердечный приступ, но его, к сожалению, удалось вернуть к жизни.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Фокусу" прокомментировал это и объяснил, изменится ли что-нибудь после смерти диктатора.

"Надо понимать, о каком Путине идет речь. Достоверно известно о его двойниках. Поэтому надо понимать, о ком идет речь. Рано или поздно каждый человек отправляется на тот свет. И Путин тоже. Подавляющее большинство нашего населения, если не сказать 99,9% желает, чтобы это произошло как можно быстрее. Что касается его состояния здоровья, этот человек был нездоров на голову, когда принимал решение нападать на страну, о которой они рассказывали, что мы братья, сестры. Поэтому относительно состояния его здоровья, он никогда не был здоров. А вопрос, когда Господь заберет его к себе, это вопрос времени", — сказал он.

В то же время Данилов считает, что после смерти диктатора отношение россиян к украинцам не изменится.

"Но если кто-то считает, что при этом (смерти Путина – ред.) все закончится, мы так не считаем. Территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью. Им с детства рассказывают, что надо всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это. Я хочу вернуть нас всех к ситуации 2008 года, когда была атака на Грузию. Тогда отношение к грузинам было отрицательным у 80-85% россиян. Что грузины сделали плохого россиянам, что они их так ненавидят? Что касается Украины, они нас так же ненавидят и считают, что мы должны исчезнуть с карты мира. Мы должны это понять. И если кто-то считает, что после смерти Путина что-то изменится, это не так. Надо годы, чтобы что-то изменилось. Прежде всего, они должны начать любить людей", – добавил он.

Напомним, 23 октября ряд СМИ подхватили информацию об остановке сердца у Путина. Впервые это сообщение появилось в анонимном Telegram-канале Генерал СВР, который регулярно пишет о якобы проблемах со здоровьем российского диктатора. Сообщалось, что Путин якобы "упал в спальне, судорожно извивался на полу, закатив глаза".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицает информацию о том, что у российского диктатора произошла остановка сердца. По его словам, со здоровьем президента пока "все хорошо".

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