Студент-пилот вывел из строя 10 самолетов в знак мести: что его разозлило

В США 23-летний студент летной школы обвиняется в поломке 10 самолетов в аэропорту Флориды.

Об этом сообщает Miami Herald.

Это произошло в международной школе пилотов Treasure Coast в аэропорту Витам-Филд в Стюарте.

По данным следователей, студент "разозлился после того, как инструкторы не позволили ему совершить самостоятельный полет".

"Руководители школы позвонили в офис шерифа, когда сказали, что видели на видео, как ученик переходил от самолета к самолету, причиняя вред каждому из них. Такие предметы, как дроссельная заслонка самолета, были повреждены".

Студент-пилот вывел из строя 10 самолетов / Фото: Martin County Sheriff's Office

В результате десять самолетов остаются на земле, пока механики определяют степень убытков, сообщили в офисе шерифа. По данным станции WPEC, шериф округа Мартин Снайдер заявил, что "что-то ужасное могло бы произойти", если повреждения самолетов не были обнаружены до взлета. "Некоторые повреждения повлияли бы на их способность приземлиться", — сказал Снайдер радиостанции.

Находящийся с визитом в США студент был арестован. Он был "обвинен в совершении уголовного преступления".

"Возможны дополнительные обвинения", — заявили в офисе шерифа.

Напомним, женщина устала от своих сыновей и выселила их из дома через суд. Попытки убедить 40-летних мужчин найти себе другое жилье были безуспешными.

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