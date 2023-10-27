Беспилотники дважды атаковали Курскую область: вблизи АЭС прогремели взрывы

Вечером 26 октября беспилотники атаковали Курскую область.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации в Telegram.

В российском оборонном ведомстве обвинили в атаке Украину и заявили о якобы двух попытках ударов.

"26 октября в районе 21:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Кроме этого, Минобороны РФ сообщило о якобы перехвате беспилотника в районе населенного пункта Курчатов Курской области средствами противовоздушной обороны.

"Беспилотники ВСУ трижды попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове накануне вечером. Один из вражеских БПЛА взорвался рядом с составом ядерных отходов. По информации SHOT, первый беспилотник был обнаружен примерно в 20:20 возле КПП административного комплекса АЭС. Аппарат был обеспечен неизвестным взрывом, который не сдетонировал, был изъят специалистами для дальнейшего уничтожения", — пишут в Телеграмм.

Напомним, в ночь на 18 октября 2023 года Минобороны РФ заявило, что якобы "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку" по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Там утверждают, что над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 "украинских" беспилотных летательных аппаратов.

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