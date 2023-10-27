Безпілотники двічі атакували Курську область: поблизу АЕС прогриміли вибухи

Ввечері 26 жовтня безпілотники атакували Курську область.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації в Telegram.

У російському оборонному відомстві звинуватили в атаці Україну та заявили про нібито дві спроби ударів.

"26 жовтня в районі 21:00 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, Міноборони РФ повідомило про нібито перехоплення безпілотника у районі населеного пункту Курчатов Курської області засобами протиповітряної оборони.

"Безпілотники ЗСУ тричі спробували атакувати Курську АЕС у місті Курчатові напередодні ввечері. Один із ворожих БПЛА вибухнув поряд зі складом ядерних відходів. За інформацією SHOT, перший безпілотник було виявлено приблизно о 20:20 біля КПП адміністративного комплексу АЕС. Апарат був забезпечений невідомим вибуховим пристроєм, який не здетонував, його було вилучено фахівцями для подальшого знищення", - пишуть у телеграм.

Нагадаємо, у ніч проти 18 жовтня 2023 року Міноборони РФ заявило, що нібито "припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку" по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БпЛА літакового типу. Там стверджують, що над територією Бєлгородської, Курської областей та акваторією Чорного моря перехоплено та знищено 28 "українських" безпілотних літальних апаратів.

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