Росія випустила по Україні "Іскандер-М" та шість дронів: як відпрацювала ППО

Російські загарбники цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по південних областях України, застосувавши ударні дрони. По ворожих цілях працювала ППО ЗСУ.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"В ніч проти 27 жовтня 2023 року противник атакував з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БпЛА типу "Shahed" у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області у напрямку Харківщини. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять "Shahed-136/131" в межах Херсонської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

Раніше Наталія Гуменюк повідомила про нічну атаку. З її слів, сталося влучання в об'єкт інфраструктури. Там виникла пожежа, але минулося без жертв та постраждалих.

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