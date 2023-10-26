На Сумщині російські окупанти вбили 16-річного хлопця

Підліток загинув під час артилерійського обстрілу.
Російські окупанти вбили на Сумщині під час ракетної атаки 16-річного хлопця.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Як стало відомо, підліток загинув під час артилерійського обстрілу з боку окупантів села Пожня на Сумщині.
“Близько 13:00 ворожа артилерія накрила загиблого прямісінько на ґанку власного будинку. Знищені приватні будинки місцевих мешканців. Це черговий напад на цивільних. І за це росія обовʼязково понесе відповідальність”, - наголосив Ігор Клименко.
Нагадаємо, що на Харківщині готуються до примусової евакуації родин із неповнолітніми з 10 населених пунктів Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад.
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