Загострення біля Авдіївки: у ЗСУ повідомили про великі втрати РФ

Від початку наступу на Авдіївку Донецької області втрати армії РФ перевищили 5 тис. військових убитими та пораненими. Знищено близько 400 одиниць російської бронетехніки.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, з 10 жовтня, від початку активних наступальних дій загарбників поблизу Авдіївки, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни втратили приблизно понад 5 тисяч особового складу вбитими та пораненими, а також до 400 одиниць бронетехніки.

Поблизу Авдіївки росіяни, як і раніше, кидають в наступ здебільшого піхоту. Втім, останнім часом фіксуються і механізовані колони. Крім того, РФ перекидає свої підрозділи з інших напрямків.

Олександр Штупун наголошує, що РФ не залишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовуючи там авіацію. З півдня Авдіївки російські війська намагалися кинути вперед механізовані колони, але зазнали відчутних втрат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коротко про події 25 жовтня: наступ росіян під Авдіївкою, передача F-16 і рух України до ЄС

Нагадаємо, американські аналітики також назвали втрати росіян під Авдіївкою. Зазначається, що лише від 10 до 20 жовтня загарбники втратили від 109 до 200 одиниць техніки. Більшість російських втрат становлять передусім бойові броньовані машини.

Також у ЗСУ повідомляють, що в Авдіївці окупанти перегруповуються через значні втрати. Попри значні втрати окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Туди кидають все більше бронетехніки з півдня від міста.

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