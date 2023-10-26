Американські аналітики назвали втрати росіян під Авдіївкою

Російська окупаційна армія зазнає великих втрат біля Авдіївки Донецької області. Лише від 10 до 20 жовтня загарбники втратили від 109 до 200 одиниць техніки.

Про це свідчать супутникові знімки, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

ISW з посиланням на українського офіцера запасу зазначають, що більшість російських втрат становлять передусім бойові броньовані машини: БМП-1 та БМП-2 та МТ-ЛБ, танки Т-72, Т-64, Т-80, бронетранспортери БТР, а також інші транспортні засоби.

Він також заявив, що втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили їхні втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 2022-го та, ймовірно, перевищать втрати в районі Вугледара - у період від листопада 2022-го до квітня 2023-го.

9/ The Russian vehicle losses have now surpassed those incurred during the Siversky Donets crossing in 2022. It's likely that these losses have already exceeded or will surpass the vehicle losses sustained by the Russians in the Vuheldar area between November 2022 and April 2023. pic.twitter.com/BXFQcNi0k3 — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) October 23, 2023

Зазначається, що ці цифри можуть зрости: близько десятка машин не включено до списку втрат через невідповідність зображень.

До слова, два інші незалежні джерела оцінюють, що російські сили втратили близько 200 військових машин біля Авдіївки.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 25 жовтня, ЗСУ "відмінусували" ще 810 окупантів. Загальні бойові втрати Росії на ранок 26 жовтня становлять вже 297 120 загарбників. Крім того, армія РФ втратила 5141 танк, 9715 бойових броньованих машин, 320 літаків та 1538 крилатих ракет.

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