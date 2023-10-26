ЗСУ "відмінусували" ще 810 окупантів: Генштаб повідомив подробиці

Росіяни також зазнали втрат у техніці.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 26 жовтня становлять вже 297 120 окупантів. За минулу добу українські захисники знищили 810 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 297 120 (+810) осіб

танків ‒ 5141 (+29)

бойових броньованих машин ‒ 9715 (+18)

артилерійських систем – 7155 (+30)

РСЗВ – 834 (+1)

засоби ППО ‒ 556 (+2)

літаків – 320

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5389 (+17)

крилаті ракети ‒ 1538

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 9507 (+33)

спеціальна техніка ‒ 1010 (+3)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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