Що задумав Трамп щодо України / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп пішов ва-банк у своїй стратегії щодо України і тепер розраховує на капітуляцію країни ще до початку виборів у США. Він хоче силою примусити Київ до поступок.

Про це пише політолог Вадим Денисенко.

Реклама

Трамп зробив ставку на капітуляцію України

«Пісділ (англ. peace deal — мирна угода, ред.) до 3 листопада. Трамп ставить все на капітуляцію. На жаль, я помилився, коли вважав, що перед виборами Трамп не піде на зупинку передачі розвідданих. Судячи з усього, Трамп пішов ва-банк», — пише Денисенко.

Реклама

За оцінкою аналітика, розрахунок Трампа полягає у швидкому «бліцкригу»: він вважає, що російські балістичні обстріли в умовах браку розвідданих змусять Україну піти на домовленості. Водночас Трампу потрібен не стільки реальний мир, скільки будь-яка угода, на яку погодиться Київ, аби заявити про власний зовнішньополітичний успіх.

«Сьогодні-завтра будуть важливими днями в тому плані, що після нічної заяви Зеленського вся американська преса говоритиме про зупинку передачі розвідданих. Трамп, безумовно, це спростує. За день-два ми побачимо соціологію з цього питання. І від цієї соціології буде багато в чому залежати те, як Трамп діятиме в наступні дні. Зараз час іде не на місяці чи навіть тижні, а на дні», — пояснює експерт.

Наразі рішення ухвалюються практично в онлайн-режимі, хоча сам Трамп вкрай скептично ставиться до соціології.

Москва вже скористалася ситуацією: сьогоднішній обстріл Києва показав, що Кремль вважає позицію Трампа сприятливою для себе. Водночас стало зрозуміло, що європейська розвідка суттєво відстає від американської.

Реклама

Україна ж опинилася перед надскладною дилемою, зайнявши поки що контрпродуктивну позицію словесної ескалації. Заяви МЗС орієнтовані на українців, але вони не розв’язують фундаментальних проблем, надто тоді, коли європейські партнери не спроможні втрутитися та розв’язати ситуацію.

«В сухому залишку ми маємо ситуацію, коли Трамп хоче імітацію угоди, Путін вважає, що в нього розвʼязані руки, європейці готові підіграти Трампу в якомусь форматі (формат поки незрозумілий), ми ескалюємо ситуацію на словах, схоже, не маючи стратегії».

Вибори до Палати представників, що відбудуться за кілька тижнів, Трамп встиг перетворити на референдум щодо підтримки самого себе. Втрата впливу загрожує розколом, а в перспективі — ризиком того, що однопартійці змусять Трампа повторити долю Річарда Ніксона. На відміну від Путіна, Трамп діє безкомпромісно й готовий до відкритої війни, де Україна стала одним із головних елементів.

У такій ситуації Київ має дві стратегії, і обидві з них погані:

Реклама

Піти на пряму конфронтацію та атакувати російські НПЗ, але супроводжувати це грамотною інформаційною кампанією у США; Піти на імітацію угоди в очікуванні завершення виборів у США.

Обрати необхідно той шлях, де Україну максимально підтримають союзники.

«Але, при цьому, ми маємо памʼятати: коли ми пройдемо цей етап, наша наступна критична точка — березень 2027, коли, можливо, зміниться влада у Франції. Напевне, пора думати про нову стратегію», — додав Денисенко.

Трамп зближується з Росією

Нагадаємо, у Європі зростає занепокоєння щодо надійності підтримки України з боку Дональда Трампа. Як повідомляє Financial Times, європейські чиновники також занепокоєні загостренням відносин між Києвом і Вашингтоном після заяв Володимира Зеленського на Варшавському форумі.

Погляди серед європейських посадовців розділилися: частина вважає угоду з РФ вимушеною внутрішньополітичною ціною за збереження залученості Білого дому до підтримки України, тоді як інші закликають Європу позбутися залежності від ненадійного американського лідера, оскільки геополітичні цілі США та ЄС більше не збігаються.

Італійська політологиня Наталі Точчі підкреслила відсутність єдиної колективної стратегії ЄС щодо Дональда Трампа, зазначивши, що європейські лідери досі залишаються розгубленими, а сам регіон перебуває у стані психологічного зриву.

Новини партнерів