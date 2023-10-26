ВСУ "отминусовали" еще 810 оккупантов: Генштаб сообщил подробности

Россияне также понесли потери в технике.

Общие боевые потери России к утру 26 октября составляют уже 297 120 оккупантов. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 810 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 297 120 (+810) человек

танков ‒ 5141 (+29)

боевых бронированных машин ‒ 9715 (+18)

артиллерийских систем – 7155 (+30)

РСЗО – 834 (+1)

средства ПВО – 556 (+2)

самолетов – 320

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5389 (+17)

крылатые ракеты ‒ 1538

корабли /катера ‒ 20

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 9507 (+33)

специальная техника ‒ 1010 (+3)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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