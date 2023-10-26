ВСУ "отминусовали" еще 810 оккупантов: Генштаб сообщил подробности

Россияне также понесли потери в технике.
Общие боевые потери России к утру 26 октября составляют уже 297 120 оккупантов. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 810 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 297 120 (+810) человек
- танков ‒ 5141 (+29)
- боевых бронированных машин ‒ 9715 (+18)
- артиллерийских систем – 7155 (+30)
- РСЗО – 834 (+1)
- средства ПВО – 556 (+2)
- самолетов – 320
- вертолетов – 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5389 (+17)
- крылатые ракеты ‒ 1538
- корабли /катера ‒ 20
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 9507 (+33)
- специальная техника ‒ 1010 (+3)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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