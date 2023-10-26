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ВСУ "отминусовали" еще 810 оккупантов: Генштаб сообщил подробности

ВСУ "отминусовали" еще 810 оккупантов: Генштаб сообщил подробности

ВСУ ликвидируют оккупантов / Фото: Associated Press

Россияне также понесли потери в технике.

Общие боевые потери России к утру 26 октября составляют уже 297 120 оккупантов. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 810 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 297 120 (+810) человек
  • танков ‒ 5141 (+29)
  • боевых бронированных машин ‒ 9715 (+18)
  • артиллерийских систем – 7155 (+30)
  • РСЗО – 834 (+1)
  • средства ПВО – 556 (+2)
  • самолетов – 320
  • вертолетов – 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5389 (+17)
  • крылатые ракеты ‒ 1538
  • корабли /катера ‒ 20
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9507 (+33)
  • специальная техника ‒ 1010 (+3)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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