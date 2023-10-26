Курс валют на 26 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар, евро и злотый упали в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 26 октября. Стоимость доллара – 36,53 грн – это на 4 коп. меньше, чем вчера. Евро упал на 29 коп. Злотый снизился на 10 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,53 грн (-4 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,61 грн (-29 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,61 грн (-10 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,10 – 37,70 грн

"Ощадбанк" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,65 – 38,15 грн

"УкрСиббанк" — 37,25 — 37,80 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,50 – 40,50 грн

"Сбербанк" — 40,00 — 41,00 грн

"Укрэксимбанк" – 4015 – 40,95 грн

"ПУМБ" – 40,05 – 40,65 грн

"УкрСиббанк" — 39,35 — 40,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,55 – 9,10 грн

"Сбербанк" — 8,20 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,75-9,15 грн

"ПУМБ" – 8,65 – 9,15 грн

Напомним, в Украине банки могут изменить курс доллара, впрочем, только при покупке. В обменниках курсовой коридор будет находиться в пределах от 37,4 до 38,3 грн.

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