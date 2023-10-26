26 октября – какой церковный праздник, о чем молиться святому Димитрию

Сегодня, 26 октября, в православном календаре день памяти Димитрия Солунского. Димитрий Солунский был христианским святым и великомучеником, жившим в 3-4 веках. Он был сыном римского проконсула в Салониках (современные Солуни, Греция) и отважным воином. С детства исповедовал христианство, хотя это было запрещено императором Галерием, преследовавшим христиан. Димитрий проповедовал Евангелие и помогал другим христианам. За это он был арестован, истязан и проколот копьями. Его мощи выделяли миро, обладающее целебной силой. Он является покровителем Фессалонике, воинов, рыцарства и мироточцем.

Церковный праздник 26 октября — день памяти мученика Луппа

Мученик Лупп был слугой и питомцем святого великомученика Димитрия Солунского, жившего в 3-4 веках. Он был свидетелем смерти своего господина и сохранил его кровь, одежду и кольцо, которые имели целебную силу. Он также уничтожал языческих идолов и проповедовал Христа, за что был убит мечом по приказу императора Максимиана Галерия.

Приметы 26 октября

Народные приметы 26 октября / Фото: Pexels

Мороз и снег — весна придет поздно и будет холодной.

Оттепель в этот день указывает на то, что зима будет мягкой, а весна — ранней.

Земля замерзла и дует холодный ветер — еще не стоит ждать снега.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется в этот день убираться, потому что можно все хорошее "вымести" из своей жизни. Также не стоит брать в руки острые предметы, считалось, что так можно укоротить свою судьбу. В старину старались не веселиться и не развлекаться, чтобы потом не плакать.

Что можно делать сегодня

В день Димитрия нужно посетить церковь, помолиться перед иконой святого. Именно у него просят защиты для воинов на поле боя, терпения и сил. Также поход в храм поможет очиститься от греховных мыслей, настроиться на благословение. В старину незамужние девушки в этот день пытались погладить собаку на улице, чтобы привлечь хорошего жениха.