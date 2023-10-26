26 жовтня — яке церковне свято, про що молитися святому Димитрію

Сьогодні, 26 жовтня, в православному календарі день пам’яті Димитрія Солунського. Димитрій Солунський був християнським святим і великомучеником, який жив у 3-4 століттях. Він був сином римського проконсула у Салоніках (сучасні Солунь, Греція) і відважним воїном. Від дитинства сповідував християнство, хоча це було заборонено імператором Галерієм, який переслідував християн. Димитрій проповідував Євангеліє і допомагав іншим християнам. За це він був заарештований, катований і проколотий списами. Його мощі виділяли миро, яке мало цілющу силу. Він є покровителем Солуня, воїнів, лицарства і мироточцем.

Церковне свято 26 жовтня — день пам'яті мученика Луппа

Мученик Лупп був слугою і вихованцем святого великомученика Димитрія Солунського, який жив у 3-4 століттях. Він був свідком смерті свого пана і зберіг його кров, одяг і перстень, які мали цілющу силу. Він також знищував язичницьких ідолів і проповідував Христа, за що був вбитий мечем за наказом імператора Максиміана Галерія.

Прикмети 26 жовтня

Народні прикмети 26 жовтня / Фото: Pexels

Мороз та сніг — весна прийде пізно і буде холодною.

Відлига цього дня вказує на те, що зима буде м'якою, а весна — ранньою.

Земля замерзла і дує холодний вітер — ще не варто чекати на сніг.

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується цього дня прибиратися, тому що можна все хороше "вимести" зі свого життя. Також не варто брати в руки гострі предмети, вважалося, що так можна вкоротити свою долю. В давнину намагалися не веселитися і не розважатися, щоб потім не плакати.

Що можна робити сьогодні

На день Димитрія потрібно відвідати церкву, помолитися перед іконою святого. Саме у нього просять захисту для воїнів на полі бою, терпіння та сил. Також похід до храму допоможе очиститися від гріховних думок, налаштуватися на благословенні дії. В давнину незаміжні дівчата цього дня намагалися погладити собаку на вулиці, щоб притягнути гарного нареченого.