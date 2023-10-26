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Країни G7 оголосять про заборону російських алмазів - Reuters

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Країни G7 оголосять про заборону російських алмазів - Reuters

Діаманти / Фото: pixabay.com

Наразі ведуться консультації, як втілити заборону юридично.

Країни G7 до кінця цього місяця планують оголосити заяву про заборону на імпорт російських алмазів.

Про це інформує Reuters з посиланням дипломатичні джерела.

У повідомленні вказується, що після відповідної заяви послідує пропозиція щодо 12-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Зараз нам потрібне остаточне благословення Великої сімки, перш ніж ми зможемо втілити ці елементи в юридичні тексти на європейському рівні", — сказав Reuters один з дипломатів ЄС.

Очікується, що 12-й пакет санкцій ЄС буде зосереджений на російських алмазах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Індійську компанію з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports виключено з українського списку міжнародних спонсорів війни. Вона офіційно відмовилася від придбання алмазів у держави-агресорки.

Крім того, ми раніше інформували, що 

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Дата публікації
Перегляди
1486
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