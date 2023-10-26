Страны G7 объявят о запрете российских алмазов — Reuters

В настоящее время ведутся консультации, как реализовать запрет юридически.

Страны G7 до конца этого месяца планируют объявить заявление о запрете на импорт российских алмазов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой дипломатические источники.

В сообщении указывается, что после соответствующего заявления последует предложение о 12-м пакете санкций Евросоюза против России.

"Сейчас нам нужно окончательное благословение Большой семерки, прежде чем мы сможем претворить эти элементы в юридические тексты на европейском уровне", — сказал Reuters один из дипломатов ЕС.

Ожидается, что 12 пакет санкций ЕС будет сосредоточен на российских алмазах.

Напомним, ранее сообщалось, что Индийская компания по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports исключена из украинского списка международных спонсоров войны. Она официально отказалась от приобретения алмазов у государства-агрессорки.

Кроме того, мы ранее информировали, что

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