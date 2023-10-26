В американском штате Мэн в результате стрельбы погибли 22 человека (видео)

В ночь на 26 октября в американском городе Льюистон в штате Мэн в результате стрельбы погибли 22 человека.

Об этом информирует CNN.

Сообщается, что от 50 до 60 человек получили ранения в результате стрельбы, однако точное количество пострадавших пока неизвестно.

Офис шерифа округа Андроскоггин заявил, что стрелок находится на свободе.

Правоохранители призвали компании и предприятия немедленно прекратить работу граждан просят не выходить на улицу.

Сообщается, что стрельба велась в трех разных точках города, а количество погибших достигло 22 человек.

Позже правоохранители сообщили о задержании подозреваемого в массовом убийстве.

Кроме того, в Белом доме заявили, что о трагедии уже проинформирован президент Джо Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бангкоке, столице Таиланда, 14-летний подросток открыл стрельбу в торговом центре Siam Paragon.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Черкасской области мужчина устроил стрельбу на заводе.

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