В Черкасской области мужчина устроил стрельбу на заводе

В Черкасской области будут судить мужчину, который на местном заводе ранил нескольких человек.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"41-летний житель Каменки с незаконно приобретенным пистолетом пришел на предприятие и начал стрелять людям по ногам. Произвел несколько выстрелов", — сообщает ведомство.

В суд был направлен обвинительный акт, в котором действия мужчины расценили как "хулиганство с применением огнестрельного оружия" (часть 1 статьи 263 и часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

Его задержали, во время личного обыска изъяли оружие. Суд избрал меру пресечения – домашний арест.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, в Киеве военный расстрелял двух своих собратьев. Перед трагедией солдаты распивали алкогольные напитки.

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