В Израиле погибли двое украинок – МИД

В Израиле погибли двое украинок, их тела пытаются вернуть в Украину.

В Израиле погибли две гражданки Украины, принимаются меры по организации репатриации тел погибших.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"У нас есть подтвержденная информация о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки длительное время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками", — говорится в сообщении.

Напомним, в МИД Украины сообщали, что дипломатам удалось разыскать украинца, пропавшего на юге Израиля 7 октября. За прошедшие сутки украинские дипломаты также помогли одной семье уехать из города Ашкелон. Для двух семей нашли временное жилье на фоне упраздненных авиарейсов.

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