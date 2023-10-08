В Ізраїлі загинули двоє українок – МЗС

В Ізраїлі загинули двоє українок, їхні тіла намагаються повернути до України.

В Ізраїлі загинули двоє громадянок України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих.

Про це у коментарі ТСН.ua повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв‘язок із родичами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в МЗС України повідомляли, що дипломатам вдалося розшукали українця, який зник на півдні Ізраїля 7 жовтня. За минулу добу українські дипломати також допомогли одній родині виїхати із міста Ашкелон. Для двох родин знайшли тимчасове житло на тлі скасованих авіарейсів.

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