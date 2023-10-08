Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАС: тіло виявили під завалами - ЗМІ

Тіло ватажка бойовиків було виявлено під уламками дому після атаки ЦАХАЛу.

Ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

Про це повідомляють одразу багато місцевих джерел, таких як JFRA News, Ultra Palestine та інші. Однак офіційного підтвердження поки що не надходило.

Його будинок у Нусіраті було знищено. Тіло лідера бойовиків знайшли під завалами.

"Медичні бригади евакуювали тіло мученика, лідера ХАМАС Аймана Юніса, який загинув внаслідок ізраїльського бомбардування в центрі Сектора Гази», — йдеться у повідомленні палестинського ЗМІ.

Ймовірно, "прильот" по будинку Юніса стався у ніч проти 8 жовтня. ЦАХАЛ повідомив, що тоді він завдав авіаударів по польових штабах, оперативному командному центру ХАМАС та командному посту радикального угрупування Ісламський джихад. Під вогнем опинилися й будинки лідерів ХАМАС.

В Мережі публікують відеоролик, на якому, ймовірно, зафільмований той самий дім, де переховувався Юніс. Видно, що будівля повністю зруйнована. Вижити при таких пошкодженнях навряд чи можливо.

Нагадаємо:

У неділю, 8 жовтня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала артилерійських ударів по території південного Лівану після того, як з ліванського боку було відкрито вогонь у бік Ізраїлю. Відповідальність за ракетний удар і мінометний обстріл по ізраїльській території взяла на себе організація "Хезболла". Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару у відповідь по району Лівану, звідки вівся артилерійський вогонь. Крім того, один із безпілотників ЦАХАЛ завдав удару по посту "Хезболли" в районі Хар-Дов, розташованому в Шебаа.

Зазначимо, що ферми Шебаа — це ділянка землі площею 39 кв. км, на яку претендують Ліван та Ізраїль, водночас Сирія та Ліван заявляють, що ферми Шебаа належать Лівану.

Після початку військової операції угруповання ХАМАС 7 жовтня під назвою "Повінь Аль-Акси" лідери організації "Хезболла", яка тісно пов'язана з Іраном, заявили про законність дій палестинців і привітали з їхньою "героїчною, широкомасштабною" і "переможною" операцією проти Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав мирних жителів Сектора Гази негайно залишити анклав, оскільки ізраїльська армія готова перетворити на руїни об'єкти ХАМАС у Секторі Гази. З його слів, ізраїльтяни будуть до кінця мститися за напад палестинців 7 жовтня.

У МЗС України заявили про засудження нападу ісламських бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю. Українська сторона підтримала Ізраїль в його праві захищати себе та свій народ.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини також заявили, що засуджують війну в Ізраїлі. З аналогічною заявою виступив і Китай.

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