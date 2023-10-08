Напад ХАМАС на Ізраїль: кількість загиблих та поранених знову зросла

ХАМАС виступив по Ізраїлю понад 5000 ракет під час так званої операції "Потоп Аль-Акса".

Внаслідок масштабної атаки терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня уже відомо про щонайменше 350 загиблих.

Такі дані публікує видання The Jerusalem Post.

Зазначається, що ще понад 750 осіб за неофіційними даними вважаються зниклими безвісти.

Тим часом кількість поранених ізраїльтян зросла до 1864 осіб.

"Серед них 19 у важкому стані й ще 326 — важко поранені", - повідомили у МОЗ країни.

Напад на Ізраїль: що відомо

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни.

Також армія оборони Ізраїлю також оголосила про закриту зону в районі Сектору Гази.

Ліванське терористичне угруповання "Хезболла" заявило про обстріл Ізраїля ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями. Армія оборони Ізраїлю у відповідь атакувала Ліван артилерією та безпілотниками.

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