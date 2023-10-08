Війна в Ізраїлі: Туреччина зробила рішучу заяву

Країна пропонує свою допомогу у припиненні війни в Ізраїлі.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що засуджують війну в Ізраїлі.

Про це повідомляє пресслужба турецького МЗС.

"Ми надаємо великого значення якнайшвидшому відновленню спокою в регіоні і рішуче засуджуємо жертви серед цивільного населення. Наголошуючи, що акти насильства та пов'язана з цим ескалація нікому не принесуть користі, ми закликаємо сторони діяти стримано та утримуватися від необачних кроків", - йдеться у заяві.

Турецькі дипломати зазначили, що готові стати посередниками та зробити свій внесок у припинення вогню.

"Ми завжди готові зробити свій посильний внесок як Туреччина, гарантуючи, що ці події можуть бути взяті під контроль без подальшої ескалації та розповсюдження на ширшу територію. У цьому напрямку ми активно підтримуємо контакти із зацікавленими сторонами", - заявили в МЗС Туреччини.

Країна також пропонує вирішити питання створення двох держав, для припинення конфлікту.

Нагадаємо:

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Обстріли та бойові зіткнення тривають від 6:30. Бойовики ХАМАС продовжують обстрілювати міста біля кордону з Сектором Гази.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон працюватиме над тим, аби Ізраїль отримав все необхідне для самооборони та захисту цивільного населення від тероризму.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни.

"Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав", — сказав він.

За повідомленням ЗМІ, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по ісламських бойовиках ХАМАС на кордоні з Сектором Гази за допомогою безпілотних літальних апаратів. Крім цього, Ізраїль завдав авіаударів по інших районах Сектору Гази.

Старший військовий командувач ХАМАС Мохаммад Дейф заявив, що ХАМАС виступив по Ізраїлю понад 5000 ракет під час так званої операції "Потоп Аль-Акса". Також він закликав палестинців у всьому світі стати до боротьби. Натомість ізраїльське видання з посиланням на слова речника ЦАХАЛу, контрадмірала Даніеля Хагарі, заявило, що по Ізраїлю випустили понад 2200 ракет.

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