Окупанти перекидають резерви на північ від Бахмута - Євлаш

Російські загарбники намагаються завадити українським військам просуватися на північ від Бахмута.

Про це в етері національного телемарафону розповів очільник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Противник на цьому напрямку продовжує застосовувати контрнаступальні підрозділи, аби не дати ЗСУ розвинути наступ.

"Ворог застосовує всі свої наявні сили та резерви, оскільки розуміє, що втрата цього флангу ще може обернутися для нього досить різними наслідками", - сказав Євлаш.

Раніше стало відомо, що на південному фланзі Бахмута точаться запеклі бої. Росіяни намагаються втримати зручні для них позиції. Сили оборони працюють над тим, щоб виявляти ворожі пункти спостереження та управління неподалік і завдавати прицільних уражень. Примітно, що на Бахмутському напрямку Росія задіює як десантників, так і загальновійськові частини.

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