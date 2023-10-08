Оккупанты перебрасывают резервы к северу от Бахмута — Евлаш

Россияне пытаются притормозить наступление ВСУ.
Российские захватчики пытаются помешать украинским войскам продвигаться к северу от Бахмута.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
Противник в этом направлении продолжает применять контрнаступательные подразделения, чтобы не дать ВСУ развить наступление.
"Враг применяет все свои имеющиеся силы и резервы, поскольку понимает, что потеря этого фланга еще может обернуться для него достаточно разными последствиями", — сказал Евлаш.
Ранее стало известно, что на южном фланге Бахмута идут ожесточенные бои. Россияне пытаются удержать удобные для них позиции. Силы обороны работают над тем, чтобы обнаруживать враждебные пункты наблюдения и управления неподалеку и наносить прицельные поражения. Примечательно, что в Бахмутском направлении Россия задействует как десантников, так и общевойсковые части.
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