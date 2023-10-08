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Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 8 октября

Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 8 октября

Погода испортится / Фото: pixabay.com

В некоторых регионах ожидается дождь.

В Украине сегодня, 8 октября, ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

В Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях местами сильные, а в северной части небольшие дожди.

Ветер будет юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха +9...+14℃, в северных областях +7...+12℃. На юге страны +16...+21℃, на высокогорье Карпат +2...+7℃.

На Киевщине и столице будет облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура по области +7...+12℃, в Киеве +10...+12℃.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет похолодание. Об этом читайте в нашей новости.

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