Армия Израиля освободила часть заложников

Боевики террористической группировки ХАМАС захватили несколько десятков заложников в Израиле, среди которых гражданские и военные. Часть из них уже уволили из столовой в Беэри.

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Об этом пишет The Jerusalem Post.

Сообщается, что текущая ситуация с заложниками в столовой кибуца Беэри решена, а заложники спасены.

По сообщениям ряда местных СМИ, удерживавших их террористов удалось обезвредить.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна отныне все начинает "длинную и тяжелую войну", которая будет продолжаться до "достижения целей".

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль призвал жителей Газы немедленно покинуть регион.

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