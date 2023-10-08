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Армія Ізраїлю звільнила частину заручників

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Армія Ізраїлю звільнила частину заручників

ЦАХАЛ звільнив частину заручників

Бойовики, які утримували заручників, знешкоджені.

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС захопили кілька десятків заручників у Ізраїлі, серед яких є цивільні та військові. Частину з них вже звільнили з їдальні у Беері.

Про це пише The Jerusalem Post.

Повідомляється, що поточну ситуацію із заручниками в їдальні кібуцу Беері вирішено, а заручників врятовано.

За повідомленнями низки місцевих ЗМІ, терористів, які їх утримували, вдалося знешкодити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна віднині всі починає "довгу та важку війну", яка триватиме до "досягнення цілей".

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль закликав жителів Гази негайно покинути регіон.

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Дата публікації
Перегляди
722
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