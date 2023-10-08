Армія Ізраїлю звільнила частину заручників

Бойовики, які утримували заручників, знешкоджені.
Бойовики терористичного угруповання ХАМАС захопили кілька десятків заручників у Ізраїлі, серед яких є цивільні та військові. Частину з них вже звільнили з їдальні у Беері.
Про це пише The Jerusalem Post.
Повідомляється, що поточну ситуацію із заручниками в їдальні кібуцу Беері вирішено, а заручників врятовано.
За повідомленнями низки місцевих ЗМІ, терористів, які їх утримували, вдалося знешкодити.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна віднині всі починає "довгу та важку війну", яка триватиме до "досягнення цілей".
Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль закликав жителів Гази негайно покинути регіон.
Читайте також:
- Ізраїль вдарив по двох вежах у Газі: одне з влучань увійшло до прямого ефіру
- "Будемо разом до звільнення Єрусалиму": в Ірані привітали бойовиків ХАМАС із нападом на Ізраїль
- Напад на Ізраїль: військовий конфлікт може значно масштабуватись – Портников назвав загрози